شكرا لقرائتكم خبر عن بطل فيلم "ريجان" فى أول صورة من كواليس فيلمه عن الرئيس الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزال الممثل دينيس كويد النقاب للمرة الأولى عن اللوك الخاص بشخصيته فى الفيلم القادم حول السيرة الذاتية للرئيس الأمريكى الـ 40 رونالد ريجان، والذى يحمل نفس الاسم، وذلك وفقاً لموقع "سكرين رانت" الذى نشر صورة للممثل البالغ من العمر 66 عاما، من الفيلم بجانب صورة للرئيس الأمريكى، حيث بدا الشبه قريباً للغاية بين الاثنين، ما ينبأ عن عمل قد يكون بمثابة نقلة كبرى فى حياة الممثل دينيس كويس وفقاً للتقرير.



ريجان و دينيس كويس ريجان و دينيس كويس

وأضاف الموقع فى تقريره أن الممثل البالغ من العمر 66 عاما أمامه فرصة ذهبية من أجل اعتلاء القمة فى هوليود ربما للمرة الأولى، بعدما لم يلعب أدوار بنفس القدر أو الأهمية خلال مسيرته بعالم السينما، إلا أنه ومع ترقب محبى ريجان وخصومه للفيلم سيكون الممثل الشهير أمام فرصة كبيرة للنجاح، خاصة أن العمل يتناول العديد من القضايا المهمة، التى تتطرق إلى حياة الرئيس الـ 40 للولايات المتحدة الأمريكية، خلال فترة رئاسته التى ارتبطت بقضايا عديدة وصلت لحد الفضائح من وجهة نظر خصومه فى حين رأى مواليه أن فترته كانت ذهبية بالنسبة للولايات المتحدة والعالم.



الممثل دينيس كويد

وبالتالى فإن الفيلم سيكون بمثابة ضربة كبرى لعشاق الأفلام التى تتناول حقب الرؤساء، حتى وإن مر 32 عامًا من انتهاء رئاسة ريجان، و17 عامًا من وفاته، إلا أن الفيلم سيظل منتظراً بالنسبة للكثيرين.