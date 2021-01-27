شكرا لقرائتكم خبر عن هدى تتعاون مع زووم والبرازيلي وأحمد علاء فى أغنية جديدة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون المطربة الشعبية هدي في أغنية سينجل جديدة مع كل من الشاعر أحمد علاء الدين، والملحن أحمد البرازيلى، والموزع الموسيقي زووم، وهي الأغنية التي لم يستقر علي اسمها بعد، ومن المقرر أن يتم تسجيلها خلال الأيام المقبلة لتكون أول أغنية لهدي في 2021.

من ناحية أخري انتهت هدي مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان"لوحدى" ، من كلمات عماد عبيد، وألحان هانى فاروق، وتوزيع الموسيقي محمد هارون.

يذكرأن أخرأعمال هدي أغنية جديدة تحمل اسم "طقى موتى" جمعتها بالمطربة نجوان فى أول عمل يجمع بينهما، وهى من كلمات محسن الشبراوى، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس، وأعربت هدى عن سعادتها بمشاركتها مع نجوان فى هذه الأغنية، التى تعتبرها جديدة ومختلفة عن أعمالها السابقة.