شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وقوع نيرمين الفقى ضحية لمقلب رامز جلال الجديد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة نيرمين الفقى، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على إنستجرام، صورة برفقة الفنان رامز جلال، وكتبت عليها قائلة: "مقلب رامز وأنا شربت المقلب"، وبعد الصورة أثارت نيرمين حالة كبيرة من الجدل من قبل المتابعين وتساءلوا: هل وقعت فريسة لمقلب رامز جلال في برنامجه الجديد المقرر عرضه رمضان 2021.



نيرمين الفقى

وبعد حاله الجدل اتضح أنها صورة قديمة من كواليس برنامج "رامز بيلعب بالنار" الذي تم تصويره في المغرب وعرضه قبل 5 سنوات خلال شهر رمضان عام 4 يوليو 2016، وكانت النجمة نيرمين الفقى ضحيته وشاركت في المقلب.

ويعرض لنيرمين الفقى مسلسل لؤلؤ، حاليا على قناة on وتدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

وتشارك نيرمين الفقى، في مسلسلى: " النمر" مع محمد امام وهنا الزاهد وبيومى فؤاد وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، و"ضل راجل" مع ياسر جلال ونور ومحمد رياض وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح ومقرر عرض العملين فى شهر رمضان 2021.