شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود: آخر جيل تابعته أحمد السقا ومنى زكى وبحب يسرا وعادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان مينا مسعود في لقاء خاص لبرنامج مساء دى إم سى إنه سيشارك فى فيلم جديد فى مصر مع الفنانة هنا الزاهد مشيرا إلى انه أعجبته شخصية حمزة.

وأضاف مع الإعلامى رامى رضوان، أن الشخصية مشابهة لشخصيته، وفي الحقيقة ترك مصر ثم عاد، وهذه أول تجربة له في مصر وسيرى مردودها، مؤكدا أنه ليس مطربا واضطر للغناء في فيلم علاء الدين لأن الدور أراد ذلك".

وتابع، لدى طموح وعاوز أحقق أحلامى وشاهدت أفلام مصرية منذ الصغر، لـ عبد الحليم ورشدى أباظة، مشيرا إلى أن آخر جيل شاهده كان جيل أحمد السقا ومنى زكى، وبعد أن درس المسرح في أمريكا.

وأكد أنه يحب الفنانة يسرا والفنان عادل إمام كثيرا وهو يعمل حالا في فيلم عز الظهر متمنيا أن يعجب الجمهور.