شكرا لقرائتكم خبر عن آنا دى أرماس تخطف الأنظار قبل عرض فيلمها القادم No Time To Die.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت النجمة العالمية آنا دى أرماس، الأنظار إليها فى جلسة التصوير الجديدة التى نشرتها الصفحة الرسمية لفيلمها الجديد No Time To Die عبر موقع انستجرام، والتى ظهرت فيها بكامل جمالها بعد تأجيل الفيلم من أبريل إلى 8 أكتوبر، حيث تواجه هوليوود مزيدًا من التأخير قبل استئناف السينما بشكل جديد.

وظهرت النجمة العالمية فى الصور التى نشرتها الصفحة الرسمية لسلسلة العميل البريطانى جيمس بوند، وهى ترتدي بنطال كلاسيكي باللون الأسود، وفى الصورة الأخرى بنطلون جينز باللون الأزرق.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم جيمس بوند الجديد سيحصل على 600 مليون دولار نظير عرضه عبر الشبكات العالمية عقب انتهاء عرضه في شباك التذاكر العالمية، ومن المقرر أن يساهم هذا الفيلم فى تعويض شركة الإنتاج عن خسارتها التى تكبدتها بسبب تأجيل عرض الفيلم لأكثر من مرة بسبب تفشى فيروس كورونا.

ونقلت الصحيفة الأجنبية جانبا من تقرير شركة MGM والذى أبرز الخسارة التي تكبدها الفيلم وهى ما بين 30 لـ50 مليون دولار بسبب تأخير عرضه فى السينمات كما كان من المقرر له فى أبريل المقبل.



آنا دى أرماس

يشارك في فيلم "No Time to Die" إلى جانب دانيال كريج ورامى مالك كل من ليا سيدوكس، ولاشانا لينش، وبن ويتشو، ونعومي هاريس، وجيفري رايت، وكريستوف والتز، ورالف فينيس، وآنا دي ارماس وغيرهم.

ويجسد رامى مالك ذات الأصول المصرية شخصية الشرير في الجزء الجديد، سافين، وهي الشخصية التي ترتدى ماسك أغلب مشاهد الفيلم.