شكرا لقرائتكم خبر عن "شرفتونا يا أبطال مصر".. الحلفاوى وأنغام والسعدنى يشيدون بمنتخب مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أداء بطولى لمنتخب مصر لكرة اليد، على الرغم من الخسارة أمام الدنمارك بضربات الترجيح بنتيجة 4 / 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية نتيجة 35 / 35، حيث وجه عدد من الفنانين المصريين التحية إلى لاعبى الفريق لروحهم البطولية وتفانيهم في الملعب والندية الكبيرة أمام الدنمارك.

وقال الفنان القدير نبيل الحلفاوى، عبر تويتر:" هجيبلكم من الآخر. شاهدت المباراة وأنا متأكد من فوز الدنمارك. وهذا بالفعل ما حدث. لكن مالم أتوقعه إطلاقا هذه الندية والقوة وأن تظل النتيجة متأرجحة طوال المباراة وشوطين إضافيين.راسنا براس بطل العالم".



نبيل الحلفاوى

ونشرت المطربة أنغام، عبر حسابها بصورة من انستجرام، لقطات من مباراة مصر والدنمارك عبر ستورى حسابها، وعلقت قائلة:" شرفتونا يا أبطال مصر.. منتخب مصر لكرة اليد".



أنغام

ووجه النجم أحمد السعدنى التحية إلى منتخب مصر لكرة القدم، عبر تويتر:" تحية حب و تقدير و احترام للمنتخب المصري لكرة اليد ابطال و رجاله بس دي ارادة ربنا الحمد لله".



أحمد السعدنى

كما كتب المؤلف والسيناريست مدحت العدل، قائلاً :" إلى الفريق البطل الذي شرف المصريين امام العالم أجمع.. كنتم مثالاً رائعاً للشباب المصري والعربي .. فخورون بكم".