شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى لمسلسل الخيال Shadow and Bone المقبل على نتفليكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لشبكة قنوات نتفليكس الأمريكية، عبر موقع تويتر، عن الصور الأولى من مسلسل الخيال العلمى المقبل Shadow and Bone، والمقرر عرضه يوم 23 أبريل المقبل عبر الشبكة الأمريكية، والتى كشفت فيها عن بعض من ملامح المسلسل.

وعلى جانب آخر، ذكر موقع فارايتى أن شبكة Netflix دفعت ضريبة بلغت قيمتها 4.3 مليون دولار فى المملكة المتحدة فى عام 2019، حيث بلغت إيراداتها 164 مليون دولار وذلك كضريبة على الشركات التى تمتلكها الشبكة فى المملكة المتحدة.

وتملك شبكة Netflix ثلاث شركات مدرجة في المملكة المتحدة هى Netflix Services UK و Netflix Studios UK و Netflix Productions UK - وقد أبلغت عن عائدات قدرها 120 مليون جنيه إسترليني (164 مليون دولار) وأعلنت عن أرباح قبل الضرائب بقيمة 13 مليون جنيه إسترليني (17.76 مليون دولار) في عام 2019 .

وتقدر شركة الأبحاث Ampere Analysis أن Netflix كسبت 940 مليون جنيه إسترليني (1.28 مليار دولار) من رسوم الاشتراك في عام 2019 ويبلغ عدد المشتركين في جهاز البث حوالي 13 مليون مشترك في المملكة المتحدة.