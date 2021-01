شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تستعد لإطلاق أغنية " Baila Conmigo" مع 2 من النجوم تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد تحقيق أغنيتها الأخيرة " De Una Vez " نجاح كبير حول العالم ، تستعد النجمة العالمية سيلينا جوميز لإطلاق أغنية سينجل جديدة بعد غد الجمعة، وهوالخبر الذى تصدرعدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة مثل "جاست جيرد" .

تحمل أغنية سيلينا جوميز الجديدة عنوان " Baila Conmigo" وهى الأغنية التى تعاونت فيها مع نجم الراب الشهير راو الجاندرو وTAINY .

ولم يكن هذا هو التعاون الأول بين النجمة الشهيرة سيلينا جوميز و TAINY، حيث تعاونت معه النجمة الشهيرة عام 2019 وذلك فى أغنية " I Can’t Get Enough " التى حققت نجاح مذهل وتعاون مع النجمين أيضا فى هذه الأغنية كل من جى بالفين وبينى بلانكو .



سيلينا

يذكر أن سيلينا جوميز ركزت خلال الفترة الماضية على تصوير مشاهد مسلسلها الكوميدى الجديد الذى يحمل اسم " Only Murders In the Building " فى الولايات المتحدة الامريكية ، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على شبكة hulu .