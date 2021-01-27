شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مينا مسعود ردا على سؤال الفرق بين العمل فى مصر وهوليوود: هنا كل حاجة بالحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد النجم العالمي مينا مسعود ردا على سؤال الفرق بين نظام العمل في مصر وهوليوود، وعلق قائلا: "هنا كل حاجة بالحب"، مضيفاً خلال المؤتمر الصحفي الذي أداره الكاتب الصحفى الزميل على الكشوطي، أنه أحب مجموعة الفنانين المشاركين معه فى فيلمه الأول بمصر "فى عز الظهر"، وأن شخصية حمزة الذى يقدمها من خلال الفيلم تشببه كثيراً.

وقال النجم العالمي مينا مسعود إن ما حمّسه لفيلم "فى عز الظهر" شخصية حمزة الذي يقدمها من خلاله العمل، بالإضافة إلى تعاونه مع المخرج مرقس عادل الذي تحدثت معه أكثر من مرة، ووجده مخرجا طموحا، مشيرا إلى أنه من خلال الفيلم يحب التأكيد على أن مصر دولة عظيمة فهى بلد الأهرامات وليس الإرهاب.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الخاص بفيلم "فى عز الظهور" والذي يديره الكاتب الصحفى الزميل على الكشوطي، أنه يعمل خلال الفترة الحالية على تحسين اللغة العربية لأنها ليست قوية عنده حتى الآن.

وحضر من أبطال العمل كل من الفنانة هنا الزاهد ومحمد علي رزق ومحمد عز وأحمد جمال سعيد، ومحمود حجازي وإيهاب فهمي والمولف كريم سرور.

وتعاقد مينا مسعود على الفيلم جاء بعد مفاوضات بدأت فى سبتمبر الماضى، واستمرت أكثر من 3 أشهر، حيث إنه منذ طرح فيلم "Aladdin" فى دور العرض وهو يتلقى الكثير من العروض المصرية والعربية.

فيلم "فى عز الضهر" سيكون أول أعمال مينا مسعود فى مصر، حيث إن مشاركته فى عمل مصرى واحدة من أمنياته منذ الصغر.

ومن آخر أعمال مينا مسعود والتى حققت نجاحا كبيرا مسلسل "Reprisal"، وذلك بعد نجاحه الساحق فى فيلم "Aladdin" وقد تم طرح الكتاب الأول لمينا فى الأسواق "Evolving Vegan" منذ أشهر قليلة.