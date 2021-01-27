شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة وصابر الرباعي وكفوري يشاركون بـ ليالي مهرجان موسيقي الدومينيكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك عدد من المطربين العرب في مهرجان الموسيقي العربية بجمهورية الدومينيكان، حيث يشارك كل من راغب علامة، وصابر الرباعي، ووائل كفوري، وملحم زين، وناصيف زيتون، ومن المقرر أن يبدأ المهرجان فى الفترة من 21 إلي 24 مايو المقبل.

كما يستعد النجم اللبنانى راغب علامة لطرح أغنية سينجل جديدة بعنوان"علشان دلعتك"، وهى من كلمات محمد البدرى، وألحان بينو، وتوزيع الموسيقي مدحت خميس، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على يوتيوب.

يذكر أن آخر أعمال النجم اللبنانى راغب علامة، كانت أغنية "انتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوات الأمنية التى سهلت تصوير بعض اللقطات من أجل الكليب، وأغنية "صدفة" من كلمات وألحان أمانى النور.