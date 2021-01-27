شكرا لقرائتكم خبر عن يوميات بريانكا شوبرا فى الحجر الصحى: كتبت مذكراتى وحاولت تعلم البيانو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة العالمية بريانكا شوبرا خلال مقابلة افتراضية مع برنامج The Ellen DeGeneres ، أن زوجها النجم نيك جوناس تخلى عن تعليمها البيانو أثناء الحجر الصحي لفيروس كورونا، وأكدت الممثلة البالغة من العمر 38 عامًا أثناء حديثها عن بُعد من لندن لـ إلين، أنها حاولت تعلم كيفية العزف على البيانو، قائلة " حاولت ذلك لمدة يومين ثم قلت لا أستطيع .."، وأضافت شوبرا آن زوجها حاول تعليمها ولم يستطع.



شوبرا في برنامج The Ellen DeGeneres

وأشارت بريانكا إنها انتقلت إلى لندن قبل بضعة أشهر وأنهت فيلمًا ، لكنها بدأت الآن في تصوير مسلسل تجسس لصالح أمازون بعنوان Citadel الذي سيستمر تصويره حتى نوفمبر.

كانت الفائزة بمسابقة ملكة جمال العالم 2000 في البرنامج للترويج لمذكراتها الجديدة غير المكتملة المقرر صدورها في 9 فبراير، وقالت بريانكا إنها كتبت الكتاب أثناء الحجر الصحي وعكست من خلاله 20 عامًا في صناعة الترفيه.