شكرا لقرائتكم خبر عن يتقال.. الملحن تامر على يكشف تفاصيل التعاون الأول مع مدحت صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الملحن تامر على، عن تعاونه الأول مع النجم الكبير مدحت صالح، من خلال أغنية "يتقال"، سيتم طرحها قريبا، وهى من كلمات تامر حسين وألحان تامر على وتوزيع أحمد وجيه.



ونشر تامر، عبر حسابه على انستجرام، البوستر الدعائى للأغنية، وكتب فى تعليقه عليها: "قريبا.. للمطرب الجميل اللى بحبه.. الأستاذ مدحت صالح، أول تعاون بينا أغنية يتقال، كلمات تامر حسين، توزيع أحمد وجيه، ألحان تامر على".





من ناحية أخرى، يتعاون النجم مدحت صالح مع الشاعر مؤمن راجح فى أغنية سينجل جديدة، لم يستقر على اسمها حتى الآن، من ألحان وليد نور، توزيع إسلام فتحى، إيقاعات رحيم، هندسة صوت وميكس وماستر أسامة كمال.

وقال الشاعر مؤمن راجح لـ"الخليج 365" إن الأغنية تحمل الطابع المبهج على طريقة المهرجانات، ويقدمها مع مدحت صالح بشكل مختلف وجديد، مشيراً إلى أن الأغنية ليست الأولى التى يتعاون فيها "مؤمن" مع مدحت بعدما قدما أغنية "واجب علينا".

وأحيا مؤخرا النجم مدحت صالح حفلا كامل العدد ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 29 والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانى الزمن الجميل، ومنها "ياوحشنى رد عليا" و"الحلوة داير شباكها" وبتسأل ليه عليا" و"ياجميل ياللى هنا" و"بان عليا حبه" و"مش كفاية ياحبيبى".

يذكر أن آخر أعمال مدحت صالح أغنية "داين تدان" تتر مسلسل "الوجه الآخر" لماجد المصرى، وهى من كلمات عماد عبيد، ألحان مدين، توزيع محمد هارون، مكساج وهندسة صوت خالد رؤوف.