شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوقى يحتفل بأغنيته الجديدة "يا سمرا" فى الخليج 365.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الفنان مصطفى شوقى مقر ”الخليج 365”، اليوم الأربعاء، من أجل الاحتفال بأغنيته الجديدة "يا سمرا" التي أطلقها على موقع يوتيوب الأسبوع الماضى، وحققت ردود فعل إيجابية وتخطت مشاهداتها 2 مليون فى أسبوع، وكان فى استقبال شوقى الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن بـ"الخليج 365".

وأجرى مصطفى شوقى لقاءً خاصاً مع تليفزيون السابع ومعه فيكتور نصر محروس، مع عمرو صحصاح وعادل عبد الله، تحدث فيه الاثنان عن كواليس اختيار أغنية "يا سمرا" وفكرة المقارنة مع محمد منير، كما تطرق شوقى إلى أعماله السابقة خاصة "ضارب عليوى" والأزمة التي أثارتها الأغنية بسبب الراقصة التي ظهرت في الكليب وإعادة تصويره بدونها، كما تحدث عن العديد من الأمور الفنية.

أغنية " يا سمرا" من كلمات هشام الجخ وألحان محمود خيامى وتوزيع رامي سمير وهندسة صوت هانى محروس وإخراج نصر محروس، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب داخل منزل نوبى وديكور نوبي اختاره نصر محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

يا سمرا ليه بتصدى وتجافى؟.. وفى عز ضعفى عليا تتعافى؟

مديت إيديا وقلبى وعيونى.. بس انتى ترضى يا سمرا تتلافى

أنا مهما أصوم مابتبعتيش عيدك.. شايفانى فى الموج مامدتيش إيدك

بخلانة ليه عليا عناقيدك؟..وأنا اللي زارعك كفي وكتافي

فارد شراعي وغازله من شالِك..نسيتي ليه في الشدة مين شالِك؟

عيوني كانت ورد رَشَة لِك..هدّيتي ليه حيلي ومجدافي؟

يا موقّفاني في صف خياناتك..ومصدّراني في كل أنّاتك

فاتحة لي نارك.. قافلة جناتك..ومدوّقاني الشهد خطّافي



جولة مصطفى شوقى فى صالة تحرير الخليج 365



مصطفى شوقى فى الخليج 365 (2)



مصطفى شوقى فى الخليج 365



مصطفى شوقى فى لقائه مع الخليج 365



مصطفى شوقى مع الزملاء بقسم الفن



مصطفى شوقى مع الزميل تامر اسماعيل



مصطفى شوقى مع الزميلين عمرو صحصاح وعمر الايوبى



مصطفى شوقى مع الزميلين مع محمد طنطاوى وسيد خلفاوى



مصطفى شوقى مع خالد صالح رئيس مجلسى ادارة وتحرير الخليج 365



مصطفى شوقى وفيكتور نصر محروس مع قيادات الخليج 365



مصطفى شوقى والزميل عمرو الايوبى



مصطفى شوقى والزميل يونس حسين



مصطفى شوقى وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن



مصطفى شوقى وفيكتور نصر محروس والزميل عادل عبد الله



مصطفى شوقى ونسرين فؤاد المذيعة بتليفزيون الخليج 365