شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري تحصل على وسام الفنون والأداب الفرنسي من درجة ضابط بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلمت النجمة التونسية هند صبري منذ قليل وسام Officier des art etblettres، من السفير الفرنسي بالقاهرة، ليصبح هذا ثاني أوسمتها الفرنسية بعد رتبة chevalier التي حصلت عليها عام 2014 لمجهوداتها في الثقافة والفنون.

وجرت مراسم تسلمها الوسام في حفل بالسفارة الفرنسية اقتصر على الأهل والأصدقاء بسبب الإجراءات الاحترازية للكورونا، حيث تسلم المنتج والسيناريست محمد حفظى - رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي – أيضاً وسام الآداب والفنون من درجة فارس في الحفل نفسه.



هند صبرى تتسلم وسام الاداب والفنون الفرنسى

يذكر أن وسام الفنون والآداب هو جائزة شرفية فرنسية، تأسست بتاريخ 2 مايو 1957 ويتم منحها من طرف وزارة الثقافة، مكافأة "لأولئك الذين تميزوا من خلال إبداعاتهم في المجال الفني أو الأدبي أو من خلال مساهماتهم في تعزيز الفنون والأدب في فرنسا وفي العالم أجمع".

وحصل على هذا الوسام من قبل في درجاته المختلفة كل من فيروز وماجدة الرومي، وايشوريا راى، والممثل الأمريكي جورج كلوني، والمطربة الأمريكية تينا تيرنر، والممثلة الأمريكية أوما ثورمان، والممثل الهندي أميتاب باتشان، والكاتبة الفرنسية إيمانويل برنهايم، والمخرجة والكاتبة المسرحية الفرنسية ليتسيا دوش، والكاتب المسرحي البريطاني ديفيد برادبي.



محمد حفظى يتسلم وسام الاداب الفنون الفرنسى

أما في مصر فقد حصل على الوسام الأديب الراحل نجيب محفوظ، والروائي والصحافي جمال الغيطاني والمخرج يوسف شاهين.



هند صبرى ومحمد حفظى مع السفير الفرنسى بالقاهرة