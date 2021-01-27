شكرا لقرائتكم خبر عن لويس فونسى يكشف عن حبه لعالم فورميلا وان بقيادة سيارة على تراك سباقات..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب لويس فونسى الذى اشتهر بغناء أغنية "ديسباسيتو" عن عشقه لعالم الفورميلا وان، والسيارات السريعة، من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام الذى نشر فيديو وصور من قيادته سيارة بسرعة كبيرة على التراك، وهو الأمر الذى لا يعد غريباً على أغلب المشاهير ممن يحبون عالم فورميلا وان.



لويس فونسى خلال صورة على انستجرام

جدير بالذكر أن أغنية ديسباسيتو نجحت نجاحا ساحقا، حيث أدهش الجميع عام 2018 حيث تخطت عدد مشاهداتها على يوتيوب بنفس عام طرحها 5 مليارات مشاهدة للمطرب الذى بدأ مسيرته الفنية عام 1998إلا أنه لم يحقق نجاحا يوازى ما حققه من خلال "ديسباسيتو".



لويس فونسى قبل دخوله التراك

وقد أطلق لويس فونسى أول ألبوماته عام 2000 بالاشتراك مع النجمة كريستينا أجيليرا، وحقق ألبومه الأول شهرة في أوروبا، كما حصل على جوائز عديدة في مسيرته الغنائية مثل جائزة الجرامي اللاتينية وجائزة "Premio Lo Nuestro" و"Premios Juventud‏"، كما اطلق عليه فى وقت سابق لقب "زعيم الجيل الجديد للموسيقى اللاتينية" لشهرته بالأغاني اللاتينية وانتشار أغانيه في دول لاتينية مثل المكسيك وكولومبيا والدومينيكان وفنزويلا.

كما استطاعت أغنية ديسباسيتو أن تحتل قائمة بيلبورد لأفضل 100 أغنية، وكلمة Despacito "ديسباسيتو" تعنى "ببطء"، ودخلت عقول الملايين صغارًا وكبارًا، حتى أن عددًا كبيرًا من المشاهير ممن رددوا كلماتها بعدما تم تصويرها فى بلدة باسم بورتريكو,