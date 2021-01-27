شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر: ما تخافوش من كورونا خافوا من ربنا.. كلنا فى محن ولازم نقف مع بعض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت الفنانة وفاء عامر، على قصة سيدة وشهامة شابة ساعدة سيدة في حالة وضع مشتبه إصابتها بكورونا وتخلى عنها جيرانها، موضحة أنها تتمنى ظهور "البطلة الجدعة" ندى على التليفزيون بعد إنقاذ السيدة.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامى تامر أمين: "ما تخافوش من كورونا خافوا من ربنا، هو سلف ودين، الكورونا جاية عشان نقعد مع بعض ونسيب الموبايل وفيروس غير مرئى بيدوس على رقابنا وبيدخلنا الترب، وكلنا في محن ولازم نوقف جنب بعض".

وتابعت الفنانة وفاء عامر: "بكيت وهى بتتكلم وتكتب على جيبن الرجال أنها تصنع أشياء فيها مروءة".

وكشفت ندى حسن مواطنة من منطقة حدائق الأهرام، تفاصيل إنقاذها لسيدة أثناء الولادة في غياب زوجها، موضحة أنها شاهدت "بوست" على فيس بوك لشخص يطلب استغاثة لمساعدة زوجته على الولادة لأنه في شرم الشيخ ولا يصل قبل ست ساعات.

وأشارت إلى أنها اصطحبت طبيبة صديقة لها وذهبت لمنزل السيدة وظلت تطرق الباب دون استجابة، وكسرت الباب بالحجر، مردفة: "لقيناها ولدت بنت بالفعل"، مضيفة أنها تلقت ردود عدائية من الجيران الذين أشاعوا أنها مصابة بكورونا، بمجرد إصابتها بدور برد بسيط.

وتابعت: "لقيتها ولدت ومغمى عليها والطفلة في الأرض، وهى حاليًا زى الفل وتمت تسمية الطفلة ندى على اسمى"، موضحة أن الطبيبة طلبت طبيب باطنة وذهبنا لمستشفى في الهرم، وجرى الاطمئنان عليهما وعدنا إلى المنزل.