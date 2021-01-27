شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى بصحبة محمد رمضان فى كواليس مسلسل "موسى": "النجاح كله نمبر 1" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها ومعجبيها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، صورة جديدة بصحبة النجم محمد رمضان من كواليس مسلسل "موسى" المقرر عرضه في السباق الرمضاني لعام 2021، معلقة على الصورة :"أحلي صباح... مع النجاح كله نمبر 1، والطاقه الحلوه والثقة بالله.. ملحمة موسى.. ما شاء الله.. رمضان 2021".



عبير صبري مع محمد رمضان في صورة جديدة

واعتادت الفنانة عبير صبري على نشر صورها وأنشطتها الحياتية مع جمهورها، كما تشارك بين الحين والآخر صورا وفيديوهات من كواليس مسلسلها الجديد "موسى"، ففي وقت سابق، شاركت جمهورها فيديو وصورة من كواليس المسلسل "موسى" الذي يشارك في بطولته النجم محمد رمضان، معلقة: "كواليس تصوير ملحمة موسى".

وظهر في مقطع الفيديو الذي يكشف جزءًا من كواليس تصوير أحد مشاهد مسلسل موسى، طاقم التصوير مع الفنانة عبير صبري، فيما ارتدى البعض الكمامة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



عبير صبري مع محمد رمضان

ومسلسل موسى بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.