شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة "بناقص": قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق المطرب أحمد سعد جمهوره إلى أغنيته الجديدة "بناقص"، حيث شارك متابعيه ومعجبيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بوست للأغنية معلقا: "قريبا"، وذلك بعد يومين من احتفاله بحصده الدرع الذهبي من موقع الفيديوهات يوتيوب، بعدما تخطت قناته حاجز المليون مشترك.





أحمد سعد عبر تويتر

وفى سياق آخر، طرح النجمان أحمد سعد ووائل الفشني أغنية جديدة تحمل اسم "افرح" وهى من كلمات وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى خالد نبيل.

وأشاد أحمد سعد بالمطرب وائل الفشني قائلا: "من زمان وأنا بسمع أغانيه وبتبسط وصوته خطير"، وردا على ذلك أعرب وائل الفشنى عن سعادته بهذا التعاون وأكد على اعتزازه بـالفنان أحمد سعد، قائلًا: "الوحيد في مصر اللى وقف جنبي وقت أزمتى.. أحمد سعد عمود فني لمصر".

وطرح النجم أحمد سعد مؤخرا أحدث أغانيه التى تحمل اسم "رسالة"، وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهى من كلمات آدم، وألحان أيمن هلال، وتوزيع ميدو مزيكا، ووجه من خلال الأغنية رسالة للخداعين والمتلاعبين.

وتقول كلمات الأغنية: رسالة منى ليكو ياللى كنتوا لمة.. رسالة منى ليكو ياللى كنتوا شلة.. رسالة منى ليكو ياللى كنتوا صحبة.. على سكتى أحسن لكم ماتظهروش.. ماتقولوش إن إحنا واحد.. عمرنا مانمشى فى طريق.. إنتوا صفحة طويتها راحت.. ياللى سيبتونى غريق.