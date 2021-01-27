شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعلن تأجيل مهرجان كان السينمائى الدولى حتى يوليو بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فرنسا عن تأجيل مهرجان كان السينمائي الدولي حتى يوليو بسبب كورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت فرنسا مدة جديدة للتباعد بين التطعيمات ضد فيروس كورونا ثلاثة أسابيع بدلاً من ستة، وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران إن الحفاظ على الوقت بين حقنتين من لقاح فايزر من 21 إلى 28 يومًا، يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، التي تقدم المشورة للحكومة بشأن اللقاحات، موضحا أن آثار الفجوة الأطول بين الحقن لا تزال غير واضحة وأن الجرعة الأولى توفر فقط مناعة محدودة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أكد من قبل تمديد الوقت بين الطلقات إلى ستة أسابيع للسماح لمزيد من الناس بالحصول على الحقنة الأولية، وسجلت فرنسا 3.1 مليون حالة إصابة وأبلغت عن 445 حالة وفاة جديدة يوم الاثنين ، ليصل العدد الإجمالي إلى 73494 حالة وفاة مؤكدة.