شكرا لقرائتكم خبر عن باريس جاكسون تكشف عن إصابة لحقت بها بسبب الموسيقى .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصدرت باريس جاكسون أول ألبوم لها فى نوفمبر الماضى، وذلك على خطى والدها ملك البوب الراحل مايكل جاكسون الذى مازالت أعماله الغنائية عالقة بأذهان عشاق الموسيقى والغناء حول العالم، وتظل ابنة مايكل جاكسون منشغلة بإطلاق المزيد من الأعمال الموسيقية فى العام الجديد.



تقرح اصابع باريس جاكسون تقرح اصابع باريس جاكسون

قررت باريس جاكسون البالغة من العمر ( 22 عاما ) أن تكشف عن واحدة من الإصابات التى تعرضت لها ، فقد نشرت باريس جاكسون صورة جديدة عبر الـ Story الخاص بصفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " أظهرت أصابعها المتقرحة بسبب العزف على الجيتار، وذلك بعد أيام معدودة من إطلاقها كليب "eyelids" وذلك على قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، وهوالعمل الذى تعاونت فيه باريس مع النجم العالمى آندى هول، ومن المعروف أن هول شارك فى تأليف وانتاج ألبوم باريس جاكسون الأول الذى أطلقته عام 2020 وحمل عنوان "Wilted" .

وقد استطاع كليب "eyelids" أن يبهر الكثير من المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم، والكليب باللونين الأبيض والأسود، وهومن إخراج فيليب جوزيف.