شكرا لقرائتكم خبر عن صناع الترفيه فى هوليوود يلجأون لوساطات لتلقى لقاح كورونا لاستكمال التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انتشار لقاحات فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد وتزايد الإصابات والوفيات الجديدة بمعدلات مقلقة وخاصة في مدن مثل لوس أنجلوس ، استفاد بعض صناع الترفيه ذات النفوذ من اتصالاتهم ليكونوا من بين أول من يتلقون التطعيم، حتى يستطيعون استكمال تصوير الأعمال السينمائية والدرامية

وحسب موقع variety تلك الجهود المبذولة لتلقي اللقاح قبل الموعد المحدد لا تنتهك أي قوانين على الرغم من أنها أثارت تساؤلات حول الأخلاق والذوق الرفيع في الدوائر الاجتماعية ومجالس الإدارة في جميع أنحاء لوس أنجلوس.

لكن من الواضح أيضًا أن القوة والثروة، التي تسمح للكثيرين في مجتمع هوليوود بتحمل تكاليف الأطباء عند الطلب والوصول إلى الطائرات الخاصة للانخراط في سياحة اللقاحات، مكّنتهم من الحصول على مميزات أكثر أمانًا وكفاءة من المواطنين العاديين.