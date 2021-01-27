شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس يستعيد ذكرياته مع حسن الأسمر بصور نادرة من كواليس كليب "متشكرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع المنتج والمخرج نصر محروس ذكرياته مع المطرب حسن الأسمر بصورة من دولاب الذكريات لهما معاً، وتحديد من كواليس كليب "متشكرين" الذى حقق نجاحاً كبيراً للمطرب الراحل، حيث نشر الصورة عبر حسابه على موقع انستجرام، وكتب : " الله يرحمك يا صاحبي"، وأضاف : "متشكرين من أقرب الأغاني لقلبى".



حسن الأسمر ونصر محروس

من ناحية أخرى، طرح المنتج نصر محروس قبل أسبوع أحدث أغانى المطرب مصطفى شوقى بعنوان "يا سمرا" على موقع يوتيوب، كلمات هشام الجخ وألحان محمود خيامى وتوزيع رامى سميروهندسة صوت هانى محروس.



نصر محروس مع حسن الأسمر

وتقول كلمات الأغنية: