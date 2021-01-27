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شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس يستعيد ذكرياته مع حسن الأسمر بصور نادرة من كواليس كليب "متشكرين" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استرجع المنتج والمخرج نصر محروس ذكرياته مع المطرب حسن الأسمر بصورة من دولاب الذكريات لهما معاً، وتحديد من كواليس كليب "متشكرين" الذى حقق نجاحاً كبيراً للمطرب الراحل، حيث نشر الصورة عبر حسابه على موقع انستجرام، وكتب : " الله يرحمك يا صاحبي"، وأضاف : "متشكرين من أقرب الأغاني لقلبى".
حسن الأسمر ونصر محروس
من ناحية أخرى، طرح المنتج نصر محروس قبل أسبوع أحدث أغانى المطرب مصطفى شوقى بعنوان "يا سمرا" على موقع يوتيوب، كلمات هشام الجخ وألحان محمود خيامى وتوزيع رامى سميروهندسة صوت هانى محروس.
نصر محروس مع حسن الأسمر
وتقول كلمات الأغنية:
يا سمرا ليه بتصدى وتجافى؟.. وفى عز ضعفى عليا تتعافى؟
مديت إيديا وقلبى وعيونى.. بس انتى ترضى يا سمرا تتلافى
أنا مهما أصوم مابتبعتيش عيدك.. شايفانى فى الموج مامدتيش إيدك
بخلانة ليه عليا عناقيدك؟..وأنا اللي زارعك كفي وكتافي
فارد شراعي وغازله من شالِك..نسيتي ليه في الشدة مين شالِك؟
عيوني كانت ورد رَشَة لِك..هدّيتي ليه حيلي ومجدافي؟
يا موقّفاني في صف خياناتك..ومصدّراني في كل أنّاتك
فاتحة لي نارك.. قافلة جناتك..ومدوّقاني الشهد خطّافي
تدوينه نصر محروس
كما أعلن المخرج نصر محروس فى وقت سابق عن تصالحه مع الفنان بهاء سلطان وعودته للعمل معه تحت اسم شركة "فري ميوزيك نصر محروس"، ونشر المخرج نصر محروس، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورا له مع الفنان بهاء سلطان، معلقا عليها: "ابني في الفن وأخويا وصاحبي وعشرة عمري اللي بتشرف بيه بهاء سلطان، مبروك الرجوع لبيتك فري ميوزيك".
نصر محروس أثناء إخراج الكليب