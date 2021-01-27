شكرا لقرائتكم خبر عن الزميل علي الكشوطى يقدم المؤتمر الصحفى لفيلم النجم العالمى مينا مسعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الزميل بقسم الفن وتليفزيون الخليج 365 علي الكشوطي المؤتمر الصحفي لفيلم النجم العالمي مينا مسعود اليوم الأربعاء، حيث يعقد صناع فيلم "في عز الظهر" بعد قليل مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الفيلم، وذلك بحضور بطل العمل مينا مسعود وبطلة العمل هنا الزاهد والمؤلف كريم سرور والمخرج مرقس عادل والمنتج عادل سعد، ودكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وذلك بأحد الفنادق المطلة على النيل.

وتعاقد مينا مسعود علي الفيلم جاء بعد مفاوضات بدأت فى سبتمبر الماضى، واستمرت أكثر من 3 أشهر، حيث إنه منذ طرح فيلم "Aladdin" فى دور العرض وهو يتلقى الكثير من العروض المصرية والعربية.

فيلم "فى عز الضهر" سيكون أول أعمال مينا مسعود فى مصر، حيث إن مشاركته فى عمل مصرى واحدة من أمنياته منذ الصغر.

ومن آخر أعمال مينا مسعود والتى حققت نجاحا كبيرا مسلسل "Reprisal" وذلك بعد نجاحه الساحق فى فيلم "Aladdin" وقد تم طرح الكتاب الأول لمينا فى الأسواق "Evolving Vegan" منذ أشهر قليلة.