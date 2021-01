شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد التريللر الرسمي لـ Raya And The Last Dragon قبل طرحه مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت ديزنى التريللرالرسمي لفيلم الرسوم المتحركة Raya And The Last Dragon، حيث من المقرر طرح الفيلم 5 مارس المقبل، على ألا يقتصرعرض الفيلم فى دورالعرض فقط، وإنما سيتم عرضه على منصة ديزنى بالتزامن مع السينمات.

وتدور أحداث Raya And The Last Dragon منذ زمن بعيد، في عالم خيالي يدعى"كوماندرا" عاش خلاله البشر والتنين معًا في وئام. ولكن عندما هددت قوة شريرة الأرض، ضحى التنانين بأنفسهم لإنقاذ البشرية،والآن، بعد 500 عام، عاد هذا الشر نفسه والأمر متروك لمحارب وحيد، "ريا"، لتعقب التنين الأسطوري الأخير لاستعادة الأرض المكسورة وشعبها المنقسم.



Raya And The Last Dragon

ويقوم بالأداء الصوتي في الفيلم أوكوافينا وكيلي ماري تران ،وأخرج دون هال وكارلوس لوبيز استرادا.

ومن ناحية أخرى كشفت ديزنى عن تحضيرها لعدد من المفاجآت تحضر لها بالاتفاق مع شركة بيكسار واستديوهاتها، حيث أعلنت الأخيرة عبر حسابها على موقع إنستجرام عن اتفاقهم معاً لطرح ثلاثة مشاريع ضخمة خلال الفترة المقبلة، على منصة ديزنى، وهى الأعمال المنتظرة من جانب عشاق أعمال الإنيميشن والرسوم المتحركة.

البداية من مسلسل Dug Days، فى حين يحمل المسلسل الثانى اسم cars""، أما الثالث فهو مسلسل ""win or lose، على أن يبدأ عرض تلك الأعمال بداية من شهر يناير المقبل ليكون عشاق تلك الشخصيات على موعد مع رؤيتها خلال تلك المسلسلات.

ومن ناحية أخرى أعلنت شركة ديزنى عن بدء تصوير مسلسل Star Wars: Kenobi الجديد في بوسطن، ماساتشوستس، الشهرالمقبل، وأشار تقرير الإنتاج الذى نشرعلى موقع tvseriesfinale، أنه لم يتم الإعلان عن موعد محدد لـ طرح العمل الجديد، لكن من المفترض أن يطرح في خلال أواخر العام الجارى 2021، على منصة ديزنى بلس.

كما يعيد إيوان ماكجريجور تأدية دوره أوبي وان كينوبي من سلسلة الأفلام، في المسلسل الجديد Star Wars: Kenobi، وسيدور مسلسل Star Wars: Kenobi فى الفترة الفاصلة بين الأفلام السابقة وأفلام حرب النجوم الأصلية قبل أن يعثر لوك سكاي ووكر الكبير، على كينوبي فى تاتوين، ويعد Tatooine هو عالم صحراوي قاسي حيث يكدح المزارعون في حرارة شمسين بينما يحاولون حماية أنفسهم وأحبائهم من غزاة Tusken Raiders، على كوكب منعزل على حافة الفضاء المتحضر، ومكان غير محتمل للعثور على سيد جيدي مختبئًا، أو طفلًا يتيمًا يكمن على أكتافه الصغيرة مستقبل المجرة.