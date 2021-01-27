شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر فرج فى آخر كلام كتبه لزوجته قبل وفاتها: مفيش حاجة كبيرة على ربنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش الفنان ياسر فرج حالة من الصدمة بعد وفاة زوجته ميادة، اليوم الأربعاء، وتشييع جثمانها عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، وذلك بعد إصبتها بفيروس كورونا مطلع هذا العام ونقلت على إثرها للعناية المركزة بأحد المستشفيات إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة هناك.

ياسر فرج قبل وفاة زوجته بأيام قليلة وتحديداً منذ دخولها غرفة العناية المركزة نشرة صورة باب الغرفة على حسابه الشخصى بموقع "فيس بوك" وعلق: "طول عمرى وأنا بخاف من الباب ده.. كل ما أروح أزور حد مريض وأعدى بالصدفة من قدام الباب ده بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة".



اخر ما كتبته ياسر فرج لزوجته

ياسر فرج أضاف: "وكان بينتابني إحساس بالحزن الشديد، والرعب من إنى أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي، النهاردة كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وأم أولادي للعناية المركزة، عمري ما كنت أتخيل إني هقف الوقفة دي علشانك إنتي يا ميادة، ومفيش حاجة كبيرة علي ربنا، وإن شاء الله يخرجك ويخرجنا منها علي خير".