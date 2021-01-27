شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوجة الفنان ياسر فرج متأثرة بإصابتها بـ كورونا (تحديث) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان ياسر فرج منذ قليل عن وفاة زوجته، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر في مسجد السيدة نفيسة، وكتب ياسر فرج، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. صلاة الجنازة من السيدة نفيسة عصرا".





شارك الفنان ياسر فرج في عدد من الأعمال الدرامية منها «عباس الأبيض في اليوم الأسود، على نار هادئة، صاحب السعادة، طيري ياطيارة، أزمة نسب، أفراح إبليس، مشرفة رجل لهذا الزمان، ليالي، ورق التوت، بنت بنوت، علي ياويكا».

كما شارك ياسر فرج في عدد من الأفلام السينمائية منها «نمس بوند، الأكاديمية، ابقى قابلني، عايشين اللحظة، خليج نعمة، غرفة 707، عبده مواسم، أحلام عمرنا».