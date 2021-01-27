"ألف تحية".. نجوم الفن يعلقون على خسارة مصر أمام الدنمارك بكأس العالم لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، التعليق على نتيجة مباراة المنتخب الوطني المصري لكرة اليد، أمام منتخب الدنمارك، والتي انتهت بخسارة منتخبنا الوطني بضربات الحظ الترجيحية، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الثمانية.

ونرصد لكم تعليقات الفنانين، في التقرير التالي:

الحلفاوي

كتب الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "ملحمة كروية سيذكرها تاريخ كرة اليد بين ثامن العالم وبطل العالم.. كما تمنيت كان نهائي مبكر.. ألف تحية لأبطالنا العظماء".

أنغام

كتبت الفنانة أنغام، عبر حسابها على إنستجرام: "شرفتونا يا أبطال مصر".

علي ربيع

الفنان علي ربيع، كتب عبر حسابه على إنستجرام: "معلش لعبتوا ماتش عالمي.. أحلى ماتش شوفته.. بس هو الحظ وضربات الجزاء الحظ بقى، هنعمل إيه.. بس ماتش ممتع وإن شاء الله البطولة اللي جايه بتاعتكوا".

محمد ثروت

كتب الفنان محمد ثروت، عبر حسابه على إنستجرام: "شرفتونا يا رجالة ورفعتوا راسنا"

عمرو وهبة

الفنان عمرو وهبة، كتب عبر حسابه على إنستجرام: "رجالة مصر كده كده".

وخسر منتخب مصر من نظيره الدنماركي بنتيجة 4 / 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية نتيجة 35 / 35 في المباراة التي جمعتهما على صالة استاد القاهرة، بعد اللجوء إلى الضربات الترجيحية والتي شهدت تفوق منتخب الدنمارك، ليتأهلوا للمربع الذهبي، ويلعب الفراعنة على المراكز من الخامس للثامن بمونديال اليد.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لليد في نسختها السابعة والعشرين خلال الفترة ما بين 13 يناير وحتى الحادي والثلاثين من الشهر ذاته.