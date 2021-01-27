بدي جوزكم كلكم.. نجوى كرم تشعل مواقع التواصل بـ”فيديو عفوي”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 12 دقيقة

أشعلت القنانة اللبنانية نجوى كرم، مواقع التواصل الاجتماعي بـ”فيديو عفوي” من كواليس تصوير فيديو كليب أغنيتها الأخيرة “معذور قلبي” الذي صورته في بيروت.

وظهرت نجوى كرم، في المقطع على طبيعتها وتتفاعل مع فريق العمل بعفوية، حيث كانت تستعد للتصوير من خلال وضع المكياج وثم تصفيف الشعر مروراً بارتداء ملابسها وتوجهها إلى موقع التصوير. ووثق المقطع أيضاً المواقف الطريفة التي جمعتها بفريق عملها ومنيتها بأن تفرح في يوم زفافهم جميعاً.

وقالت بطرافة: “مخترع القهوة قصة. لو بقي من عمري نهار بدي جوزكم كلكم”.

وتصدّرت النجمة اللبنانية تريند على السوشيال ميديا تحت هاشتاغ Najwakaramshootingday، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع المقطع العفوي، وأثنوا على طرافتها التي تظهر بع في كل المناسبات واللقاءات.