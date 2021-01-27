فيديو جديد لمحمد رمضان يثير التفاعل على مواقع التواصل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 16 دقيقة

نشر الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو يجمعه مع رجل مسن، الأمر الذي لاقى تفاعلا كبيرا من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي .

نشر محمد رمضان مقطع الفيديو على صفحته الرسمية عبر موقع “إنستغرام”، وعلق: “دعوة حلوة بدأت فيها يومي”، مستشهدا بوسمي موسى وهو الفيلم الذي يصوره إلى جانب وسم رمضان يجمعنا.

يذكر أن محمد رمضان يشارك في سباق دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل “موسى” ويشاركه البطولة، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار صعيدي.