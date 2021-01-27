بالفيديو.. الصين تحول منجما مهجورا إلى مدينة ترفيهية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 25 دقيقة

في أفضل اسثمار للأماكن المهجورة والغير مستخدمة ، قامت الصين بتحويل منجم مهجور إلى مدينة ترفيهية .

ويظهر ذلك في مقطع فيديو نشرته صفحة “بيوتيفل تشاينا” التابعة للحكومة الصينية، على “تويتر”، مشيرة إلى أنه تم تحويل أحد المناجم المهجورة جنوب غربي البلاد إلى مدينة ترفيهية تضم العديد المناظر الطبيعية الجميلة.

وأضافت: “تم زراعة المساحات الخضراء في المنطقة بعد تنفيذ بعض التصميمات الخاصة لتحويلها إلى مكان ترفيهي”.

وتظهر في الفيديو بحيرات صغيرة منفصلة تتخللها بعض المناطق اليابسة، على موقع المنجم المهجور، إضافة إلى سلاسل الجبال والمساحات الخضراء المنتشرة حولها.