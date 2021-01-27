شاهد.. هيفاء وهبي تقود سيارة فارهة بسرعة جنونية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 30 دقيقة

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مشاهد تظهر قيادتها سيارة رياضية فارهة بسرعة كبيرة برفقة إحدى صديقاتها.

شاركت اللبنانية هيفاء وهبي، مقطع فيديو قصير على صفحتها الشخصية في “إنستغرام” يظهر قيامها بقيادة سيارتها الرياضية البيضاء برفقة إحدى صديقاتها.

وتظهر مشاهد الفيديو التي صورت من خارج السيارة، الفنانة اللبنانية خلف المقود مع صديقتها التي جلست إلى جانبها، لتنطلق بعدها السيارة بسرعة فائقة مع صوت صاخب.

وبحسب مجلة “لها” المتخصصة بالفن والمشاهير، فقد أعادت النجمة اللبنانية نشر هذا المقطع الذي تم تداوله سابقا بشل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.