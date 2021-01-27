بالفيديو.. حديقة حيوان تحبس البشر وتترك الحيوانات طليقة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 35 دقيقة

تعتبر حديقة الحيوانات متنفس للكثيرين ، حيث يتم قصدها لمشاهدة الحيوانات المحجوزة داخل الأقفاص الحديدية لحمايتهم من خطرها، لكن حديقة حيوان في السنغال تقوم بعكس ذلك تماما.

حديقة حيوانات في السنغال توفر للبشر ميزة رؤية الحيوانات والاقتراب منها بصورة كاملة رغم أنها طليقة، عن طريق وضع البشر داخل أقفاص حديدية قوية ويتم تحريكها على متن مركبات.

ولفتت الوكالة إلى أنه تم افتتاح حديقة “رانش دا بانديا” للحيوانات على بعد 70 كيلومترا من العاصمة السنغالية، داكار، عام 2017، وتضم أصنافا عدة من الحيوانات البرية المفترسة، التي تعتلي الأقفاص الحديدية المتحركة وتدور حول البشر دون أن تقترب منهم بعدما يتم حبسهم داخل تلك الأقفاص.

ويظهر الفيديو وجود فتحات صغيرة خاصة بالتواصل مع الحيوانات تسمح للبشر بملامستها وتقديم الطعام لها، بحسب الوكالة التي أوضحت أن إدارة الحديقة تفضل هذا الأسلوب حتى لا تؤثر على حرية الأسود.