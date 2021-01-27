تأجيل حفل الماجد والشامي في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: قررت اللجنة المنظمة لحفل الفنانين راشد الماجد ووليد الشامي، في ختام مهرجان دبي للتسوق، الذي كان مقرراً 29 الجاري، تأجيل الحفل إلى أجل غير مسمى، وذلك على خلفية وفاة والدة الفنان راشد الماجد.

وأعلنت إدارة الحفل أنه بإمكان الجمهور الاحتفاظ بتذاكرهم ذاتها، ودخول الحفل بها في موعده الجديد، أما من يرغب في استرداد ثمن التذكرة فعليه التقدم بطلب إلى الجهة المنوطة ببيع التذاكر في موعد أقصاه الأول من فبراير المقبل.

وكان النجم السعودي راشد الماجد فُجع بوفاة والدته قبل أيام، بعد معاناتها مع المرض، وشكر المعزين عبر تغريدة كتب فيها: «خالص الشكر والعرفان لكم جميعاً على تعازيكم ومواساتكم لنا بمصابنا الجلل بفقيدتنا الوالدة الغالية رحمها الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها ويرزقها بفضله ورحمته الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يحفظكم جميعاً، وأن لا يريكم أي مكروه في عزيزٍ لديكم. إنا لله وإنا إليه راجعون».