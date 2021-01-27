باريس هيلتون تخطّط للإنجاب.. ماذا قالت عن تجربتها مع التلقيح الاصطناعي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: كشفت وريثة سلسلة فنادق هيلتون أنها قد تصبح أمّاً قريباً، مشيرة إلى أنها تخوض عملية التلقيح الاصطناعي مع #حبيبها كارتر ريوم، وهي متشوّقة لخوض “تلك المرحلة”. وأخبرت هيلتون في مقابلة عبر البث الصوتي أن صديقتها كيم كارداشيان، التي كانت منفتحة جداً بشأن تجربتها الخاصة بالتلقيح الاصطناعي، أخبرتها عن هذه العملية: “لم أكن أعرف أي شيء عنها. أنا سعيدة لأنها قدّمت لي النصائح وعرّفتني إلى طبيبها”، بحسب موقع “إي نيوز” الأميركي.

وتابعت هيلتون: “لقد كان الأمر صعباً، لكنني أعلم أنه يستحق كل هذا العناء. لقد فعلت ذلك مرّات عدّة. خوض هذه المرحلة مع شريك يدعمني كثيراً يجعلني أشعر وكأنني أميرة طوال الوقت ويهوّن عليّ هذه المرحلة”.

لم تخفِ هيلتون رغبتها في #إنجاب توأم، فتى وفتاة، وأوضحت أن التلقيح الاصطناعي هو “الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك”.

وأشادت هيلتون بحبيبها، مشيرةً إلى أنّه سيكون “أفضل أب” بناءً على كيفية تفاعله مع أولاد شقيقتها البالغين من العمر ثلاثة وأربعة أعوام”، مضيفة أنها تشعر أنه الشريك الأنسب لها وهما يتحدثان غالباً عن التخطيط لحفل زفاف ويفكّران بأسماء الأطفال.

وختمت: “أنا متحمسة جداً لهذه المرحلة في حياتي لأنني أعتقد أن تكوين أسرة وإنجاب الأطفال هو المعنى الحقيقي للحياة، وأنا لم أجرب ذلك، لأنني لم أشعر أن أي شخص يستحق هذا الحب مني، والآن وجدت الشخص المناسب أخيراً لتكوين أسرة معه”.

التقى الحبيبان للمرة الأولى منذ عامٍ تقريباً عن طريق عائلتها، وهما “لا ينفصلان منذ ذلك الحين”، على حد تعبيرها. وصفت هيلتون رجل الأعمال بأنه “الأفضل”، مضيفةً: “أنا ممتنة جداً لمعاودة التواصل معه من جديد بعد التعرف إلى بعضنا منذ زمنٍ طويل. شعرت أنه كان الوقت المثالي في حياتي للحصول على حب حقيقي وأن أفتح قلبي أخيراً بهذه الطريقة. إنه مجرد رجل أحلامي”.