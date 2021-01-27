أول راقصة بريك دانس في أفغانستان تطمح للمشاركة في أولمبياد باريس

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"الخليج 365" من بيروت: عندما انضمت مانيشا تالاش البالغة من العمر 18 عامًا إلى مجتمع صغير لكن متحمس للـ "بريك دانس" في أفغانستان قبل بضعة أشهر، كانت المرأة الوحيدة ، لكنها تهدف بالفعل إلى تمثيل بلدها في واحدة من أحدث الرياضات التي يتم قبولها في الألعاب الأولمبية.

مرتدية ملابس سوداء حتى الكاحل من أجل التدريب ، لن تبدو تالش في غير محلها في استوديو للرقص في أي مكان في العالم ، ولكن في المجتمع الأفغاني الإسلامي المحافظ تبرز لكونها شجاعة بما يكفي لتحقيق حلمها.

وقالت طلش لوكالة رويترز وهي تنتظر بدء جلسة في مركز فنون قتالية مختلطة في كابول "أريد أن أكون مختلفة". "أريد أن أصبح نموذجًا جيدًا في أفغانستان".

يستهجن العديد من الأفغان المحافظين الرقص من أي وصف ، بل ويعارضون بشدة مشاركة المرأة العامة - وبعضهم بعنف.

تقول طالش إنها تلقت تهديدات بالقتل ، لكنها ما زالت ترقص.

مجرد كونك أنثى يمكن أن يكون أمرًا خطيرًا في أفغانستان. استهدف المسلحون مدارس البنات بشكل متكرر خلال العقدين الماضيين ، وفي مايو / أيار من العام الماضي ، قُتل 24 شخصًا ، من بينهم 16 أمًا ، في هجوم مروع على جناح للولادة.

ويخشى الأفغان ذوو العقلية التقدمية أن تكون المكاسب التي تحققت في مجال حقوق المرأة منذ الإطاحة بحكومة طالبان في عام 2001 في خطر حيث تنخرط حكومتهم في محادثات سلام قد تنتهي بإعطاء طالبان مزيدًا من الرأي في مستقبل البلاد ، بينما تستعد الولايات المتحدة لسحب آخر القوات المتبقية.

وقال تلاش: "عندما أفكر في احتمال عودة طالبان وأنه ربما لا يمكنني الاستمرار في ممارسة رقصة البريك ، أشعر بالاستياء الشديد". "أريد أن أكون قدوة ، شخصًا حقق أحلامه".

تأسس النادي الذي تنتمي إليه قبل عام في كابول ، ويضم الآن أكثر من 30 عضوًا ، ستة منهم من الإناث ، وهم يجتمعون ثلاث مرات في الأسبوع لممارسة الحركات البهلوانية ، بما في ذلك headspins ، وهي السمات المميزة لرقص البريك دانس.

قال المدرب والمدرب ساجاد تيموريان: "أعتقد أنه من الجيد جدًا أن تمارس النساء رياضة مثل البريك دانس".

"أمامنا أربع سنوات لتدريب المزيد من الفتيات في أفغانستان لتقديم واحدة أو اثنتين منهن على الأقل كرياضيات بريك دانس إلى المجتمع الدولي (في الألعاب الأولمبية)".

بريك دانس ، وهو شكل من أشكال الفن وُلد في شوارع مدينة نيويورك في السبعينيات ، كان من بين أربع رياضات ، إلى جانب التزلج على الألواح والتسلق الرياضي وركوب الأمواج ، وافقت اللجنة الأولمبية الدولية مؤخرًا على إضافتها إلى ألعاب باريس في عام 2024 في جهد لجذب جمهور أصغر سنًا وأكثر حضريًا.

وقال طلاش: "هذه (الرياضة) صعبة للغاية ، ويجب أن تتمتع بلياقة بدنية قوية لتتعلمها وتمارسها... ليس الأمر سهلاً ، لكن لا يوجد شيء سهل ، يمكنك التعلم وتحقيق الهدف".

تتطلب بعض الحركات من الرياضي رفع وزن الجسم بالكامل على ذراع واحدة.

لا تقول تالاش ذلك ، لكن شجاعتها قد تكون ذات قيمة أعلى من قوتها البدنية.