لائحة الأفلام المرشحة لجائزة "سبيريت" للأفلام المستقلة

لوس انجليس : شكلت لائحة الترشيحات لجوائز مهرجان "سبيريت" للأفلام المستقلة التي أعلنت الثلاثاء واستحوذ فيلم "NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS" على أكبر حصة منها، لمحة أولية عن التوجهات في السباق إلى جوائز السينما في هوليوود.

ورُشِح الفيلم الذي يتناول قصة حمل غير مرغوب فيه لمراهقة في الريف الأميركي في سبع فئات، متقدماً على فيلم "MINARI " عن عائلة كورية أميركية، وعلى اثنين من أهم أفلام موسم الجوائز هما "NOMADLAND " و "Ma Rainey's Black Bottom".

ولا تأخذ جوائز "سبيريت" في الاعتبار سوى الأفلام التي تقل موازنتها عن 22,5 مليون دولار، ولكنها مؤشر تهتم له صناعة السينما لأنها تتيح غالباً تحديد الأفلام المستقلة التي تملك فرصة للمنافسة على جوائز الأوسكار.

وازدادت أهمية هذا المؤشر هذه السنة لأن جائحة كوفيد-19 أربكت مواعيد الجوائز الهوليوودية.

وإذ وصف رئيس المهرجان جوش ويلش عام 2020 بـ"الجحيم"، لاحظ أن"القدرة على مشاهدة كل هذه الأفلام والمسلسلات كانت واحدة من الأمور العظيمة التي ساعدت على الصمود خلال الأشهر الأخيرة".

وعُرِض "NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS" قبل عام في مهرجان سندانس وفاز بالجائزة الثانية في مهرجان برلين في فبراير الفائت، أي مباشرة قبل بدء الجائحة.

وتؤدي سيدني فلانيغان في هذا الفيلم الطويل الذي أخرجته إليزا هيتمان دور مراهقة في السابعة عشرة تُرغَم على مغادرة موطنها الأصلي بنسلفانيا إلى نيويورك لأسقاط جنين من حمل غير مرغوب فيه. وتتنافس الممثلة على جائزة "سبيريت" وكذلك شريكتها تاليا رايدر.

أما "MINARI " الذي يتتبع عائلة من أصول كورية أثناء انتقالها إلى ريف أركنسو في ثمانينات القرن الفائت سعياً إلى بناء حياة جديدة، فيأمل في تكرار الإنجاز الذي حققه فيلم "باراسايت" في جوائز الأوسكار العام المنصرم، حين حصل على ستة ترشيحات.

من بين المتنافسين على الجوائز ولو بعد وفاته نجم "بلاك بانثر" تشادويك بوزمان الذي فارق الحياة في أغسطس الفائت بعد معركة ضد سرطان القولون، وهو رُشِّح للجائزة عن دوره في "Ma Rainey's Black Bottom" الذي تدور أحداثه في عالم الموسيقى في شيكاغو في عشرينات القرن الفائت.

وبحصوله على خمسة ترشيحات ، تعاَدل إنتاج "نتفليكس" مع "NOMADLAND " الذي تولّت إخراجه الأميركية من أصل صيني كلويه جاو وتؤدي دور البطولة فيه الممثلة فرانسس ماكدورماند. وكان الفيلم فاز بجوائز في مهرجانَي البندقية وتورنتو ويُعتبر من أبرز المنافسين على الأوسكار، وهو يغوص في عالم "سكان المقطورات" الأميركيين الذين يجوبون الولايات المتحدة في مركباتهم القديمة.

وتتسابق هذه الأفلام الأربعة على جائزة "سبيريت" عن فئة أفضل فيلم، علماً أن واحداً من كل فيلمين فازا بجوائز "سبيريت" في هذه الفئة على مدى السنوات العشر الأخيرة فاز أيضاً بجائزة الأوسكار، على نحو "مونلايت" و"سبوتلايت" و"بيردمان".

وأدت الجائحة إلى تغييرات أيضاً في مواعيد إعلان الجوائز السينمائية التي أرجئ الكثير منها، ومنها جوائز "غولدن غلوب" و"نقابة ممثلي الشاشة" التي تُعلَن لائحتا المرشحين لها الاسبوع المقبل، في حين لن يُكشَف النقاب عن قائمة الأعمال المرشحة لجوائز الأوسكار إلا في مارس المقبل.

ومن المقرر أن تُوزَع جوائز"سبيريت" في 22 أبريل المقبل ضمن احتفال يقام افتراضياً.