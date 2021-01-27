أصوات واعدة تسير على طريق الشهرة ضمن برنامج "IRAQ IDOL" على "MBC العراق"

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"الخليج 365" من بيروت: أصوات واعدة تبحث عن الشهرة والنجومية، وجدت ضالتها في برنامج المواهب الأشهر "Iraq Idol" "عراق آيدول" على "MBC العراق" من تقديم ميس عنبر.

يقف المشتركون أمام لجنة تحكيم ثلاثية مؤلفة من النجوم حاتم العراقي، رحمة رياض وسيف نبيل، وذلك في حلقتين تخوض فيهما المواهب تجارب الأداء يومي الجمعة والسبت في 29 و30 يناير، على أن تستمر المنافسات في الطرب والغناء ضمن العروض المباشرة كل ليلة جمعة، اعتباراً من 5 فبراير.

• يُعرض برنامج "عراق آيدول" على "MBC العراق"، في حلقتي تجارب الأداء الجمعة والسبت 29 و30 ينابر 2021، 10 ليلاً بتوقيت بغداد.

• يُعرض برنامج "عراق آيدول" على "MBC العراق"، في العروض المباشرة اعتباراً من 5 فبراير 2021، كل جمعة 10 ليلا بتوقيت بغداد.

