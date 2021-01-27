تأجيل مهرجان كان السينمائي الدولي لهذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نقلت قناة "العربية"، منذ قليل، خبر إعلان فرنسا عن تأجيل مهرجان كان السينمائي الدولي حتى يوليو المقبل بسبب جائحة كورونا.

وذكرت "روسيا اليوم"، أن الرئيس الفرنسي ماكرون، يتعرض لضغوط من الأطباء وخبراء الأوبئة لفرض العزل العام في البلاد للمرة الثالثة قبل أن تنتشر السلالة المتحورة الجديدة من الفيروس، المكتشفة في بريطانيا، في أرجاء البلاد في حين ترتفع أعداد الإصابات التي تحتاج لدخول المستشفيات والوفيات بسبب المرض.

وطبقًا لـ"بي بي سي"، قال البروفيسور جون فرنسوا ديلفريسي، رئيس المعهد العلمي الذي أسدى النصائح إلى القادة الفرنسيين بشأن فيروس كوفيد - 19، إنّ "هناك وضعا طارئا"، ودعا إلى اتخاذ اجراءات حكومية سريعة، وسط مخاوف من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقال ديلفريسي، إن البيانات أظهرت أن المتغير الجديد من الفيروس الأسرع انتقالاً، والذي اكتشف للمرة الأولى في المملكة المتحدة، يسجّل الآن بين سبعة وتسعة في المئة من الحالات في بعض المناطق الجديدة وسيصعب إيقافه.

وأضاف: "إن لم نشدد القيود، سنجد أنفسنا في وضع صعب للغاية بدءاً من منتصف مارس".

وتجّنب المسؤولون حتى الآن تطبيق إغلاق ثالث، وفضلوا فرض حظر التجوال الليلي، الذي يسمح بإبقاء المدارس مفتوحة، لكن أعداد الإصابة اليومية مستمرة في الارتفاع.