ردا على "الشامتين".. هذا ما قالته دنيا بطمة بعد الحكم بحبسها 4 أشهر إضافية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة المغربية دنيا بطمة، رسالة لكل الشامتين فيها، بعد الحكم عليها بالحبس 4 أشهر إضافية على خلفية التهم الموجهة إليها في قضية ابتزاز المشاهير والفنانين وفضحهم، والمعروفة إعلاميًا بـ"حمزة مون بيبي".

وكتبت بطمة، عبر ستوري حسابها على إنستجرام: "وقل للشامتين صبرًا فإن نوائب الدنيا تدور، أكثر عبارتين مريحتين، ما أحزن الله عبدا إلا ليسعده، ما ابتلى الله عبدا إلا لأنه يحبه، فقولوا الحمد لله دائما وأبدًا، بين كل خير وخير ، مسافة مرهقة تسمى الابتلاء ، مليئة بالأجر لمن يصبر ويحتسب".

وذكرت "سكاي نيوز عربية"، أن محكمة الاستئناف في مدينة مراكش، قضت صباح الأربعاء، بالسجن النافذ في حق المطربة المغربية دنيا بطما لمدة 12 شهرا، وذلك على خلفية متابعتها في قضية ابتزاز المشاهير التي تعرف إعلاميا بـ"حمزة مون بيبي".

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد قضت، في 30 يوليو 2020، بالسجن 8 أشهر حبسا نافذا في حق بطما، قبل أن تصدر استئنافية مراكش، صباح اليوم الأربعاء، حكمها بإضافة 4 أشهر نافذة، لتصل المدة السجنية النافذة لـ12 شهرا.

وتم إصدار هذا الحكم في حق دنيا بطما، في إطار متابعتها بتهم المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته.

وأُدينت "بطمة" أيضًا ببث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد وعرقلة سير هذا النظام.