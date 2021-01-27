كأس العالم لليد.. الحلفاوي يعلق على لقاء مصر والدنمارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على لقاء المنتخب الوطني لكرة اليد مع منتخب الدنمارك، الذي يجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الثمانية بالنسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "هذا المساء يواجه أبطالنا أحد الفرق المرشحة للبطولة.. الدانمارك..

الأبطال لم يقصروا وضمنوا لنا أحد مراكز الكبار بعزيمتهم ورجولتهم.. يبقى التطلع للأكثر تقدمًا ضمن هذه المراكز الثمانية أيا كانت نتيجة اليوم".

وأَضاف: "اليوم ..نطلب منكم مباراة يمكن وصفها بأنها نهائي مبكر..شدوا العزم يا رجالة".

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم لليد في نسختها السابعة والعشرين خلال الفترة ما بين 13 يناير وحتى الحادي والثلاثين من الشهر ذاته.