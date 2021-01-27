منة فضالي تروج لمسلسل "سكن البنات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

واصلت الفنانة منة فضالي، الترويج لمسلسلها الجديد "سكن البنات"، الذي انطلقت أولى حلقاته منذ أيام.

ونشرت "منة" صورة لها من كواليس العمل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مسلسل سكن البنات.. الساعة ٧ مساءًا على قناة النهار.. منة فضالي، نانسي.. إخراج الأستاذ محمد النقلي، تأليف أحمد صبحي، إنتاج الأستاذ ممدوح شاهين، شركة MGR ".

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ويناقش قضايا تخص الفتيات المغتربات، من خلال حكايات لمجموعة من الطالبات المغتربات اللاتي يسكن في إحدى الفيلات وتمتلكها وفاء عامر، حيث تكشف الأحداث حكاية كل فتاة من المغتربات، ويتناول المسلسل قصة جديدة تناقش مشاكل الفتيات بشكل جديد وعصري، فضلاً عن عدد من القضايا الإجتماعية كالثأر والزواج بالإكراه وحب الذات.

"سكن البنات" من بطولة وفاء عامر، أيتن عامر، منذر رياحنة، دينا، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد جمال سعيد، ألفت عمر، حسني شتا، هاجر الشرنوبي، ومحسن صبري، وهو من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.