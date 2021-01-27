أول تعليق من عباس أبوالحسن بعد القبض على الطبيب المتهم بالتحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق الفنان والسيناريست عباس أبوالحسن على واقعة إلقاء القبض على الطبيب المتهم بالتحرش.

وكتب "أبوالحسن"، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "بعد نضال دام أكثر من 6 أشهر كللت مجهوداتنا أنا ومن معي من الشجعان النبلاء بالقبض على الطبيب المتحرش الطاغية المتحرش الجنسي المتسلسل لأكثر من ثلاثة عقود، مجرم متخفٍ في ثياب طبيب عاث فسادًا في الأرض لعقود محتميًا بعلاقات ونفوذ وثروة ضخمة ومنصب ديني.. طبيب بث الرعب في قلوب خريجي امتياز كلية طب الأسنان فأخرسهم عقودًا وقد نال كثير منهم من اعتداءاته نصيبًا كبيرًا".

وأضاف: "لو كنت سمعت نصايح من حولي ومحاولتهم إثنائي عن عزمي، خوفًا من إدراج اسمي في حدث مشين، قد يؤثر سلبًا علي كشخصية عامة، أو أن أتعرض للمساءلة القانونية وربما السجن، ما كنت أقدمت أو استمررت في سعيي لإيقاف هذا المجرم. أقدمت علي ذلك يقينًا مني أن هذا التصدي لا خيار فيه.. إن إيقافه هو واجب حتمي وأن أكون صوتًا لمن لا صوت لهم، إن المئات ممن سيتعرضون لوصمات نفسية مريرة من جراء استمراره في الإيقاع بالأطفال والشباب والعاملين والدكاترة المترددين أو العاملين بعياداته ذنبهم كان سيقع على عاتقي وضميري وأخلاقي".

وتابع: "أشكر الأستاذ حسن أبوالعنين المحامي، تميم يونس وجميع الشهود والضحايا وكل من ملكوا الشجاعة لمساندتي ومشاركتي هذه المعركة.. كل شخص أرسل لي شهادته وهو في غاية الحيرة والشك والتردد لكنه وثق بي، كل من ساهم في هذه الحملة الرائعة الناجحة.. شهود الإثبات الذين لا أستطيع ذكر أسمائهم حفاظًا عليهم.. كل من شير بوستاتي العديدة.. كل الصحافة.. النيابة العامة ورجالها الشرفاء.. وزارة الداخلية ورجال المباحث وأولًا وأخيرًا سيادة معالي النائب العام، حماكم الله وسدد خطاكم".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت إلقاء القبض على طبيب أسنان شهير بتهمة التحرش الجنسي، والذي أعلن عدد من المشاهير أنهم من ضحاياه ومنهم الفنان عباس أبوالحسن والمطرب تميم يونس.