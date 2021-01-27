سيف نبيل يُعلن تأجيل حفله في عيد الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعلن النجم العراقي سيف نبيل تأجيل حفله في عيد الحب والذي كان مقررًا أن يقام في دبي بتاريخ 11 فبراير المقبل في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى موعد آخر يتم تحديده في وقت لاحق.

وقال سيف نبيل عبر خاصية الستوري في موقع “إنستغرام”: “تم تأجيل الإحتفال بعيد الحب في الفستيفال ارينا دبي، يوم الخميس 11 فبراير، حتى إشعار آخر، على أمل اللقاء قريبًا”.

من جهة ثانية، يُشارك سيف نبيل في لجنة تحكيم برنامج المواهب “عراق ايدول” الذي يُعرض ابتداءاً من الثاني والعشرين من كانون ثاني/ يناير الحالي عبر قناة “ام بي سي العراق”.

وتُعتبر أغنية “فدوه اروح اني” أحدث أغنيات سيف نبيل، وحصدت 6 مليون مشاهدة في غضون شهر من صدورها عبر قناته الرسمية على اليوتيوب.