الحكم على دنيا بطمة بالسجن لمدة سنة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: قضت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش المغربية صباح اليوم الأربعاء بالسجن النافذ لمدة 12 شهراً في حق النجمة المغربية دنيا بطمة على خلفية ارتباطها بقضية “حمزة مون بيبي” بحسب ما ذكرته وسائل إعلام مغربية.

و”حمزة مون بيبي” هو حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي يبتز الفنانين ويُشهر بهم وقد أثار الجدل خلال الفترة الماضية وتحول إلى قضية رأي عام.

ويأتي هذا الحكم الاستئنافي، بعد 8 أشهر من صدور حكم بإدانة دنيا بطمة بثمانية أشهر سجناً نافذاً.

يذكر أن بطمة متزوجة من مدير أعمالها المنتج البحريني محمد الترك منذ عام 2013 وأنجبت منه ابنتيها غزل وليلي روز.