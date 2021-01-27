تعرفوا إلى تفاصيل مسلسل حياة الفهد الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أوضح المخرج السوري باسل الخطيب أن مسلسل “مارغريت” الذي تؤدي بطولته الفنانة الكويتية حياة الفهد، والمقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني الدرامي 2021، لا يروي السيرة الذاتية لأي شخص، مشيراً في تصريحات تلفزيونية إلى أن قصة العمل تدور أحداثها في فترة الستينات من القرن الماضي حول سيدة بريطانية من أصول عربية، أمضت فترة طويلة من حياتها في بريطانيا وتأثرت بالطباع الغربية.

ونفى باسل الخطيب أن يكون مسلسل “مارغريت”، وهو من تأليف الأخوين شمس (علي شمس ومحمد شمس)، كوميدياً، مؤكداً أنه دراما اجتماعية إنسانية ومأساوية.

وبين الخطيب أن النجمة حياة الفهد، هي من اقترحت عليه الانضمام لهذا المسلسل، مؤكداً أنها تحرص على التفاصيل وتتمتع بالرؤية السليمة.