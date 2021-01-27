وفاة زوجة ممثل مصري بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفنان المصري ياسر فرج، الأربعاء، وفاة زوجته إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة من مسجد السيدة نفيسة، قبل دفنها بمقابر الأسرة، ولم يكشف ياسر فرج عن تفاصيل استقباله العزاء من عدمه.

وفي الأيام الماضية أصيبت "ميادة"، زوجة الفنان ياسر فرج بفيروس كورونا، وتم حجزها بالعناية المركزة بأحد مستشفيات العزل بعد تدهور حالتها الصحية.

ونشر ياسر فرج، صورة للعناية المركزة التي كانت ترقد فيها زوجته بين الحياة والموت، معلقًا عليها خلال الساعات الماضية عبر حسابه بـ"فيسبوك" قائلًا: "طول عمري وأنا بخاف من الباب ده، كل ما أروح أزور حد مريض وأعدي بالصدفة من قدام الباب ده -يقصد العناية المركزة- بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة".

وتابع: "كان بينتابني إحساس بالحزن الشديد والرعب من إني أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي، النهاردة كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وأم أولادي للعناية المركزة".

وأكد ياسر فرج :"عمري ما كنت أتخيل إني هقف الوقفة دي علشانك إنتي يا ميادة، ومفيش حاجة كبيرة على ربنا، وإن شاء الله يخرجك ويخرجنا منها على خير".