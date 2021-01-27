صحفي أميركي شهير يعلّق على صورة هيفا وهبي وبيرني ساندرز

محمد الفلاح - الأربعاء 27 يناير 2021

علّق الصحفي الأميركي في جريدة "نيويورك تايمز" الأميركية ليام ستاك​ على الصورة التي نشرتها الفنانة اللبنانية ​هيفاء وهبى​ برفقة السيناتور الأميركي بيرنى ساندرز​.



وأعاد ستاك نشر الصورة عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وعلّق عليها بالقول:"هيفا وهبي مطربة الشعب".

وكانت أحدثت صورة هيفا وبيرني ضجة واسعة بين المتابعين، وأعتبرت من أكثر الصور رواجاً وطرافةً، وكانت هي علّقت على الصورة بالقول:"قلبك ثلج..قلبي نار".

يشار إلى أن صورة بيرني كانت إلتقطت له خلال حفل تنصيب الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، وأصبحت من أكثر الصور تداولاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ولجأ البعض إلى تركيب صورة ساندرز هذه إلى جانب عدد من الشخصيات والأحداث والاماكن.