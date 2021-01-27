وفاة موفق الخاني.. صاحب أقدم برنامج علمي في العالم

محمد الفلاح - الأربعاء 27 يناير 2021

المذيع السوري الشهير موفق الخانى

توفي أمس المذيع السوري الشهير ​موفق الخانى​، صاحب أقدم برنامج تلفزيوني علمي في العالم، عن عمر ناهز الـ100 عام، وبدورها نعت وزارة الإعلام السورية الراحل الذي توفي في دمشق، بعد معاناة مع المرض.



وعرف الخاني في برنامجه "​من الألف الى الياء​" لأكثر من أربعين عاما وتحدّث فيه عن مواضيع الطيران، ولم يترك ناحية في هذا العلم إلا وتطرق إليها، وتم ترشيح برنامجه كأقدم برنامج علمي في العالم ليدخل ​موسوعةغينس​ العالمية، وأخرج بدوره العديد من الأفلام الوثائقية، كما عمل مستشاراً لوزير السياحة لمدة خمس سنوات وتسلم إدارة المؤسسه العامه للسينما لمدة أربع سنوات.

يذكر أن موفق ولد عام 1922 في ​سوريا ودرس فيها في مدرسة الصنائع، وفي الصف العاشر التحق بمدرسة الطيران في رياق في ​لبنان​، وتخرج فيها عام 1942 بشهادة ميكانيكي طائرات، ثم التحق بقوات ​الجيش الفرنسى​ وإنسحب في ما بعد.