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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة موفق الخاني.. صاحب أقدم برنامج علمي في العالم والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الأربعاء 27 يناير 2021
المذيع السوري الشهير موفق الخانى
توفي أمس المذيع السوري الشهير موفق الخانى، صاحب أقدم برنامج تلفزيوني علمي في العالم، عن عمر ناهز الـ100 عام، وبدورها نعت وزارة الإعلام السورية الراحل الذي توفي في دمشق، بعد معاناة مع المرض.
وعرف الخاني في برنامجه "من الألف الى الياء" لأكثر من أربعين عاما وتحدّث فيه عن مواضيع الطيران، ولم يترك ناحية في هذا العلم إلا وتطرق إليها، وتم ترشيح برنامجه كأقدم برنامج علمي في العالم ليدخل موسوعةغينس العالمية، وأخرج بدوره العديد من الأفلام الوثائقية، كما عمل مستشاراً لوزير السياحة لمدة خمس سنوات وتسلم إدارة المؤسسه العامه للسينما لمدة أربع سنوات.
يذكر أن موفق ولد عام 1922 في سوريا ودرس فيها في مدرسة الصنائع، وفي الصف العاشر التحق بمدرسة الطيران في رياق في لبنان، وتخرج فيها عام 1942 بشهادة ميكانيكي طائرات، ثم التحق بقوات الجيش الفرنسى وإنسحب في ما بعد.