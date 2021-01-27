شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة صبرا: "ما فيه حدا جوعان البلد روعة وكل شي ظابط" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الممثلة اللبنانية عايدة صبرا

وجّهت الممثلة اللبنانية عايدة صبرا​ رسالة للذين ما زالوا لا يصدقون حجم الوضع السيء الذي وصلنا اليه في لبنان، كاتبة على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "للناس اللي بعدن مش مصدقين انو فيه ناس جاعت وحالتها بالويل ومفكرين انو اللي عم بيصير فقسة زر.



أوكي طيب، ما فيه حدا جوعان، البلد روعة وكل شي ظابط، وما فيه بطالة وكيلو الخيار مش ب٨٠٠٠ ولا ٤ ليمونات ب٥٠٠٠ وفيه إزدهار منفرق منه عالعالم. نزلوا هيك نكاية فيكن، وصحتين عقلبكن هيك وضع".