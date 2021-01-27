رامي جمال يشوق متابعيه لأغنيته الجديدة وهذا موعد طرحها

محمد الفلاح - الأربعاء 27 يناير 2021

الفنان المصري رامى جمال

روج الفنان المصري رامى جمال​ لعمل جديد يستعد لطرحه غداً، وكتب في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلاً: "في إيدك كانت النعمه وفي إيديكي ما تخسريهاش في ناس لما بتتعود على النعمه ما بتشوفها.



بكره الساعه 5 ميعادنا إن شاء الله تعجبكم". ولاقى المنشور إعجاب عدد من متابعيه الذين عبروا عن حماسهم لسماع جديده.

يذكر أن جمال كشف مؤخرا، عن قراره بخوض تحدٍ جديد خلال مسيرته الفنية، بالغناء باللهجة الخليجية واللهجة اللبنانية، مؤكدًا أن الغناء بهاتين اللهجتين ممتع وجمهورهما يستحق الوصول إلى ما يحب.